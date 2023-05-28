أخبار دوليّة

زلزال بقوة 4.1 درجات يهز إيران

29 مايو 2023 · < 1 minute

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، مدنا  في إيران، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا