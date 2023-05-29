طقس الإثنين.. “الأرصاد”: أمطار رعدية تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد على عدة مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأثنين.

وأوضح المركز في تقريره اليوم الأثنين، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأشار المركز إلى أن الحالة الجوية تشمل ، مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك تمتد إلى مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن).

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف والمدينة المنورة.