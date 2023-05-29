ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 77 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط، ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملاتها الصباحية المبكرة اليوم الأثنين ، مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وصعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، بعد أن توصل قادة الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي بخصوص سقف الدين الحكومي، مما قد يحول دون تخلف كارثي عن السداد في أكبر اقتصاد عالمي وأكبر مستهلك للنفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.34 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 73.12 دولار للبرميل.