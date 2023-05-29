“#الصحة” توضح 4 طرق للوقاية من “#جرثومة_المعدة”

أوضحت وزارة الصحة 4 طرق للوقاية من "جرثومة المعدة".

وأبانت في "إنفوجراف" نشرته اليوم الأثنين على حساب "تجمع الرياض الصحي"بمنصة "تويتر"، أن طرق الوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة تتمثل في غسل اليدين، بعد استخدام دورة المياه، وقبل إعداد وتناول الطعام.

وأضافت أنه لابد الحرص على تعقيم المياه وخصوصا مياه الآبار، وغسل الخضروات والفواكه جيدا، وتجنب مشاركة الأواني أثناء الأكل والشرب.

وتتسبب جرثومة المعدة في أضرار على مستوى بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة، نتيجة اختراق الأحماض للبطانة نتيجة تآكل أنسجتها وهو ما يتسبب في العديد من المضاعفات الصحية، من بينها القرحة الهضمية الناتجة عن وجود ثقب في جدار المعدة، والانسداد الذي يمنع الطعام من المرور عبر الجهاز الهضمي، والنزيف الداخلي نتيجة تآكل الأوعية الدموية