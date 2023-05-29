بعد ساعات من فوز #أردوغان بالرئاسة التركية.. تراجع سعر صرف #الليرة أمام #الدولار

تراجعت العملة التركية صباح اليوم الأثنين أمام الدولار، وذلك بعد ساعات من إعلان فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئاسة التركية.

وسجلت الليرة التركية 20.05 مقابل الدولار، ليكون أول تراجع للعملة التركية، عقب فوز الرئيس التركي الفائزة بالفترة الرئاسية الثالثة.

وكان "أردوغان"، قد احتفل مع أنصاره بالتزامن مع إعلان فوزه بالرئاسة التركية على حساب منافسه مرشح تحالف الأمة المعارض كليتشدار أوغلو.

وقال خلال كلمة أمام أنصاره في إسطنبول: فزت في جولة الإعادة بدعم الشعب التركي، مضيفا أن الشعب التركي جعلنا نعيش عيدًا بعد تصويتهم في الانتخابات.