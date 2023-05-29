بـ44 مئوية.. #الأحساء تُسجل أعلى #درجة_حرارة اليوم في #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الأثنين في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر"، أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة بتسجيلها 44 درجة مئوية، فيما سجلت كلا مكة المكرمة 42 درجة مئوية.

وأضاف المركز أن أدنى درجة حرارة سجلتها اليوم كلا من مدينة أبها والباحة حيث سجلتا 16 درجة مئوية.

على جانب آخر، نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وجريان للسيول, وتساقط البرد, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وقلوة, والمخواة, والحجرة, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها، وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة العاشرة مساءً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على مدن المملكة اليوم: