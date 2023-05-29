تعرف على طريقة التقديم.. #الموارد_البشرية تتيح #فرص_عمل في #موسم_الحج

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في العمل بموسم الحج لهذا العام 1444هـ داخل المشاعر المقدسة، من السعوديين والمقيمين، إلى رفع سيرهم الذاتية في «باب أجير»، الواجهة الجديدة لعرض الفرص الوظيفية المتاحة داخل المملكة، والتي تمكن الأفراد من رفع سيرهم الذاتية، والتقديم على فرص وظيفية مختلفة في قطاعات وشركات عديدة.

وتتيح الوزارة للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصريح «أجير الحج» للعاملين لديها في المشاعر المقدسة، وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت، لتغطية احتياجهم من القوى العاملة خلال الموسم.

ويتيح «باب أجير» للمنشآت المصرح لها بالعمل في موسم الحج، عرض فرص العمل الشاغرة لديها خلال الموسم، كما تمكن الباحث عن العمل من استعراض تلك الفرص، والتقدم إلى فرص العمل المناسبة له.

ويسعى «أجير» إلى تعزيز مرونة وحركة القوى العاملة في سوق العمل، لتغطية احتياج المنشآت ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق، وتقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، ونقل المعرفة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي.

ويمكّن للمنشآت والأفراد الاستفادة من خدمة «أجير الحج» إلكترونيًّا بشكل ميسر عبر الرابط التالي: «https://www.ajeer.com.sa».