“#موانئ”: إضافة خدمة #الشحن_الملاحية الجديدة “Upper Gulf Express” التابعة لشركة “MSC” إلى ميناء #الملك_عبدالعزيز

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة "MSC" خدمة الشحن الملاحية الجديدة "Upper Gulf Express" إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ بهدف خدمة الحركة التجارية، وتعزيز موقع المملكة على خريطة المراكز اللوجستية العالمية.

وتربط خدمة الشحن "Upper Gulf Express" ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بمينائي أبو ظبي، والشارقة، بالإمارات، وميناء أم قصر العراقي، بعدد سفينة واحدة، تصل سعتها إلى 4000 آلاف حاوية قياسية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز مكانة الموانئ السعودية كصلة ربط ووصل مع الموانئ الإقليمية والدولية، وجعل موانئ المملكة عنصر جذبٍ استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة، والتنمية الاقتصادية الوطنية.

وتسهم الخدمة الجديدة التي تنطلق في نهاية شهر مايو 2023، تأكيدًا للمكانة المحورية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، باعتباره الميناء الأساس الذي تمرُّ منه البضائع من جميع أنحاء العالم، إلى المنطقتَيْن الشرقية والوسطى، وقد أسهم ذلك في تسجيله رقمًا قياسيًا في مارس 2023م بمناولة 18.553 حاوية نمطية على سفينة واحدة، وهو ما يعكس كفاءة الخدمات التشغيلية واللوجستية للميناء.

ويأتي ذلك ضمن مساعي "موانئ"؛ للإسهام في رفع تنافسية المملكة على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجستية، وترسيخ موقع المملكة، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط ثلاث قارات.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز هو الميناء الرئيس للمملكة على ساحل الخليج العربي، ويقدِّم خدمات تشغيلية شاملة، ويحتضن مُعَدَّات مناوَلة حديثة، تمكِّنه من مناوَلة مختَلَف أنواع البضائع، بالإضافة إلى عدد من محطات المسانَدة للحاويات والبضائع العامة، ويعمل في قلب الميناء مرفق لإصلاح السُّفُن، يضمُّ حوضَيْن عائمَيْن للسُّفُن؛ لاستيعاب السُّفُن حتى 215م طولًا.