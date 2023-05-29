وزير_الاستثمار: تراجع نسبة البطالة في المملكة لتصل إلى 8% خلال 7 سنوات

قال وزير الاستثمار خالد الفالح ، إن المملكة تمكنت من خفض نسبة البطالة لتصل إلى 8 % بفضل ارتفاع معدلات النمو في المملكة.

وقال في كلمة له اليوم الإثنين، على هامش منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، إن البطالة تراجعت خلال 7 سنوات من 13 % إلى 8 %، حيث أن خفض نسبة البطالة من مستهدفات روية 2030.

وأكد أن النمو الاقتصادي أصبح أكثر قوة بنسبة 12%، وذلك بحسب التصنيف الائتماني لكبرى شركات التصنيف الائتماني العالمية، كما أن المملكة تمكنت من تحقيق فائض في الموازنة خلال العام المالي القادم.