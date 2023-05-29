إيران.. #خامنئي يرحب بتحسين العلاقات مع #مصر

قال الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي: إن طهران ترحب بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر، وذلك خلال لقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، تصريحات خامنئي، اليوم الإثنين، بعدما ظلت العلاقات مشحونة بين القاهرة وطهران خلال العقود الماضية، على الرغم من أن البلدين حافظا على الاتصالات الدبلوماسية.

وجاءت تصريحات خامنئي في الوقت الذي تتخذ فيه دول بالشرق الأوسط من بينها مصر، خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة.

وفي شهر مارس الماضي، وضعت السعودية وإيران حدا لسنوات من العداء واتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين.