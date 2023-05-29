الحكومة المصرية تحذر من «إعلانات مضللة» بشأن #الحج

حذر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري من إعلانات منتشرة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تدعي السماح لحاملي تأشيرة زيارة المملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج.

وذكر المركز الإعلامي في بيان، أمس، أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار المصرية فأكدت أنه «لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج»، لافتة إل أن الإعلانات المنشارة في هذا الصدد مُضللة.

وشددت وزارة السياحة المصرية على أنه لا يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست تأشيرة زيارة، وفق ما أكدته وزارة الحج والعمرة السعودية.

وأوضحت أنه «يمكن للمواطن الحصول على تأشيرة حج فرادى، وهو الحج الذي يحصل فيه المواطن المصري المقيم في مصر على تأشيرة مباشرة للحج خارج الحصة المقررة للدولة، وذلك من قبل شركات السياحة المرخصة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم حج الفرادى، وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم رحلات الحج».

وتابعت: «سيتم إدراج كافة أسماء المواطنين المُصرح لهم بحج الفُرادى عبر المسار الإلكتروني السعودي، وكذلك على البوابة المصرية الموحدة للحج».