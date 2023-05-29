الإحصاء تعلن الأربعاء نتائج تعداد السعودية 2022 #تعداد_السعودية٢٠٢٢

تعلن الهيئة العامة للإحصاء، نتائج تعداد السعودية للسكان ٢٠٢٢، وذلك في مؤتمر صحفي، يعقد بعد غدٍ الأربعاء، على أن يتضمن إعلانًا تفصيليًا لنتائج التعداد، وبعض المعلومات التي تطرح لأول مرة.

ويُعد تعداد السعودية، الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء كل 10 سنوات، ركيزة أساسيةً في مدخلات التخطيط ورسم السياسات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من قطاعات الدولة كافة.

وأبدى المواطنون والمقيمون تعاونًا أثناء مراحل التهيئة والتجريب للأنظمة المستخدمة في برنامج التعداد، التي أسهمت في رفع مستوى الجاهزية في الهيئة العامة للإحصاء.

وتتيح البيانات لراسمي السياسيات وتدعم صُناع القرار في اتخاذ قرارات مبنيَّة على الأدلة؛ للمساهمة في تطوير الخدمات العامة، ورفع مستوى التخطيط الحضري، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص والمستثمرين في دفع عجلة التنمية.

وشمل تعداد السعودية 2022، الاستفادة من أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية المعمول بها في دول مجموعة العشرين، والمطبقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي.