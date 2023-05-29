1.5 مليون رأس.. تفاصيل خطة #البيئة لتغطية طلب السوق المحلية من #المواشي خلال #موسم_الحج

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ خطتها لتغطية طلب السوق المحلية للمواشي خلال موسم الحج للعام الحالي.

وفسحت الوزارة من تاريخ 1 إلى 8 ذو القعدة الحالي، حوالي 333 ألف رأس من الأغنام، و 10 آلاف رأس من الإبل حتى الآن، وفق مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف.

وقال «الخليف» إن الإرساليات الحيوانية الواردة خلال موسم الحج تأتي من عدة دول، ومن المتوقع وصول أكثر من مليون و 500 ألف رأس من المواشي خلال موسم الحج، منها مايقارب مليون رأس لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، وعبر محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.

وأضاف: «الدور الأهم لوزارة البيئة والمياه والزراعة هو أن تضع السلامة الغذائية ضمن أولوياتها في العمل، ولذلك تحرص الوزارة على إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها لتأمين الإرساليات الحيوانية».

وأوضح أنه على الفور يتم إجراء عمليات الكشف الظاهري والمخبري على الإرساليات، والتأكد من سلامتها صحيًا وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في قانون الحجر البيطري لدول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد على جاهزية خطط إدارة الأسواق والمسالخ في تهيئة وجاهزية مسالخ وأسواق المواشي والخضار والفواكه في العاصمة المقدسة من الناحية الفنية والتشغيلية، والتأكد من وفرة المنتجات الحيوانية والزراعية، وذلك استعداداً لموسم الحج.