«#مسام» ينزع 875 لغمًا في #اليمن خلال أسبوع

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"؛ لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 875 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2023.

وأوضح أن منها 11 لغمًا مضادًا للأفراد، و165 لغمًا مضادًا للدبابات، و 686 ذخيرة غير منفجرة، و 13 عبوة ناسفة، ونزع فريق "مسام" 3 ألغام مضادة للأفراد و 11 لغمًا مضادًا للدبابات و 519 ذخيرة غير منفجرة و7 عبوات ناسفة في محافظة عدن.

وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، نزع فريق "مسام" لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة غير منفجرة، كما جرى نزع 10 ألغام مضادة للدبابات و 51 ذخيرة غير منفجرة و 5 عبوات ناسفة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي محافظة مأرب، نزع الفريق 120 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية حريب، و لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية رغوان.

وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة.

وفي محافظة تعز، نزع الفريق 3 ألغام مضادة للأفراد و لغمين مضادين للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الحريقية، ونزع 16 لغمًا مضادًا للدبابات و 82 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و لغمين مضادين للدبابات و27 ذخيرة غير منفجرة في مديرية موزع، كما جرى نزع لغم واحد مضاد للأفراد، ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير منفجرة في مديرية صبر، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مايو 3.989 لغمًا، فيما أصبح عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 400 ألف و 70 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.