بورصات_الخليج تغلق على تباين بفعل اتفاق #سقف_الدين الأمريكي ومخاوف #رفع_الفائدة

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين، اليوم الإثنين، بعد أن توصل المشرعون الأمريكيون إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن سقف الدين.

وألقت المخاوف من قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بمزيد من رفع الفائدة بظلالها على المعنويات.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة، وهبط المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.4 بالمئة.

وتخلى المؤشر الرئيسي بالسعودية عن المكاسب المبكرة ليغلق مستقرا بعدما قوبلت الزيادة في أسهم القطاع المالي بخسائر في أسهم الرعاية الصحية.

وخارج منطقة الخليج، زاد المؤشر القيادي في مصر 0.5 بالمئة بدعم من قفزة سهم إيسترن كومباني لمنتجات التبغ 2.7 بالمئة.