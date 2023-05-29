«#الاتصالات_والفضاء_والتقنية» تستلم رخصة المنطقة الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية

تسلّمت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، رخصة المنطقة؛ لتتيح للمستثمرين الانضمام والاستفادة من الخدمات والمزايا المقدمة، وذلك ضمن مشاركتها في أعمال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة المقام بمدينة الرياض، وذلك بصفتها الجهة المعنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية.

وقال المحافظ د.محمد التميمي، خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من جلسات المنتدى: إن المنطقة ستعزز من ريادة المملكة بصفتها مركزًا إقليميًا للاقتصاد الرقمي عبر جذب أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال الحوسبة السحابية والتعزيز من استخدامها في جميع أنحاء المنطقة؛ لجعل المملكة وجهة رائدة في تقنيات الحوسبة المتقدمة.

وبيّن أن المنطقة تجمع الشركات المقدمة لخدمات الحوسبة السحابية والمعلوماتية، حيث تمنح المستفيدين مجموعة من الامتيازات المحفزة للاستثمار في مجال الحوسبة السحابية ضمن المنطقة، مما يجعل حجم المساهمة الإضافية المتوقعة من المنطقة قرابة 7 مليارات ريال سعودي في الناتج المحلي حتى عام 2030م.

وتسلم نائب المحافظ لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة رائد الفايز، خلال المنتدى، رخصة المنطقة الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية ممثلاً عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه.

وشاركت الهيئة في المعرض المصاحب بجناح يستعرض رؤيتها تجاه المنطقة، وأبرز المزايا المقدمة والخدمات المحفزة للمستثمرين والرواد المحليين والعالميين، وذلك في خطوة لتحفيز الانضمام والتعريف بآلية الاستفادة من المنطقة وأبرز الحوافز والتنظيمات المساهمة في جذب المستثمرين.

يأتي المنتدى بعد إطلاق سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء لأربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، وتعد الهيئة هي الجهة المعنية بالمنطقة الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، حيث تعمل بشكل كبير على دعم الاقتصاد الوطني في المملكة عبر تبني لوائح محددة وأُطر تنظيمية لمقدمي خدماتها، بهدف تشجيع القطاعين العام والخاص على اعتماد خدمات الحوسبة السحابية بدلاً من حلول التقنية المعلوماتية التقليدية حيث يأتي ذلك في إطار تكامل الهيئة مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم تبني التقنيات الناشئة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنمية الاقتصاد الرقمي.