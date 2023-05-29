«#ناسا» تتبنى فكرة لإنتاج طعام #رواد_الفضاء

ترعى إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، ابتكار شركة "إير كومباني" في بروكلين، لإعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون الذي يخرجه رواد الفضاء أثناء الطيران؛ لصنع مواد غذائية مبنية على الخميرة، وتكوين مشروب من البروتين يهدف إلى تغذية رواد الفضاء.

وقال المؤسس المشارك للشركة ورئيس قسم التكنولوجيا بها ستافورد شيهان: بالتأكيد هو أكثر تغذية من تانج، مشيرًا إلى مشروب ناتج عن مسحوق اشتهر في عام 1962 عن طريق جون جلين عندما أصبح أول أمريكي يدور حول الأرض.

وذكر شيهان، الحاصل على درجة الدكتوراة في الكيمياء الفيزيائية من جامعة ييل: إنه طور في الأصل تقنيته الخاصة بتحويل الكربون كوسيلة لإنتاج كحول عالي النقاء لوقود الطائرات والعطور والفودكا.