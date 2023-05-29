استشاري أمراض باطنة ومعدية يحذر من “التهاب السحايا البكتيري”

قال الدكتور مقبل الحديثي، استشاري الأمراض الباطنة والمعدية، إن نسبة انتشار التهاب السحايا يعتمد على نوع الجرثومة، مشيرًا إلى أن التهاب السحايا البكتيري هو أخطرها.

وأضاف في لقاء ببرنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية": "التهاب السحايا مرض غير وراثي ولكن يمكن أن يصاب به أكثر من شخص داخل العائلة الواحدة من مصر واحد".

وأكد أن التهاب السحايا مرض غير وراثي ولكن يمكن أن يصاب به أكثر من شخص داخل العائلة الواحدة من مصدر واحد.

وأضاف: "غالبية المرضى يتم شفاءهم دون آثار مزمنة ولكن إذا تأخر التشخيص والعلاج فيمكن ان يحدث نوع من التلف داخل دائرة النخاع الشوكي او انتقال الجرثومة الى أغيشة الدماغ خاصة لدى الأطفال".