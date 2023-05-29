رائد الفضاء السعودي #علي_القرني داخل كيس أزرق.. ما القصة؟

نشر رائد الفضاء السعودي علي القرني صورة لغرفة نومه في محطة الفضاء الدولية، وأوضح طريقة تثبيت رواد الفضاء لأنفسهم أثناء النوم؛ بسبب انعدام الجاذبية.

وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "في محطة الفضاء الدولية نثبت أنفسنا بكيس نوم تجنبًا للاصطدام أثناء الطفو".

وشارك رائد الفضاء السعودي علي القرني في مشهد ليلي خلاب للرياض من محطة الفضاء الدولية (ISS)، وغرّد: "الرياض تتألق حتى في الفضاء".

غرد القرني مع صورة للعلم السعودي داخل المحطة الفضائية.

تم إطلاق رائدا الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى الفضاء في 21 مايو من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا على متن صاروخ فالكون 9 لسبيس إكس.