اختطاف_مواطن_سعودي_في_لبنان.. القصة كاملة لاختفاء موظف #الخطوط_الجوية

اختطاف مواطن سعودي في لبنان، أصبحت القصة الأهم في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، مع إعلان وزير الداخلية اللبناني عن التفاصيل.

وأكدت قناة الإخبارية السعودية، اختطاف مواطن سعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت مساء الأحد من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.

الخاطفون بعثوا رسالة هاتفية صادرة من الضاحية الجنوبية لبيروت يطالبون فيها بفدية تقدر بمبلغ 400 ألف دولار.

اختطاف مواطن سعودي في لبنان

وغرّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في لبنان عبر حسابه عبر "تويتر"، مؤكدا أنه الأجهزة تتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأحد قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سفير المملكة وليد البخاري.

أضاف: "دائمًا وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا".

وأكدت وسائل إعلام محلية لبنانية، استنفار الأجهزة الأمنية اللبنانية للبحث عن المواطن المخطوف بتوجيهات من وزير الداخلية بسام مولوي.

وتفاعل الآلاف على موقع "تويتر" مع القصة، مطالبين باتخاذ كافة الإجراءات لعودة المواطن السعودي.

وقال حساب حمل اسم "حسان": "لبنان ينهار اقتصاديًا و حادثة خطف مواطن سعودي اليوم سوف يكون لها انعكاس كبير على الاقتصاد اللبناني".

وغرّد حساب يحمل اسم أحمد: "خطف مواطن سعودي في لبنان، نحن كسعوديين لاتنطلي علينا مثل هذه الأمور، وسيتم إعادة المواطن".