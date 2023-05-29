ريانة_برناوي و #علي_القرني يختتمان التجارب العلمية بمشاركة 12 ألف طالب في #المملكة

اختتم علي القرني وريانة برناوي، رائدا الفضاء السعوديان؛ التجارب العلمية بمشاركة 12 ألف طالب وطالبة في المملكة، أثناء رحلتهم في محطة الفضاء الدولية.

ونفذت اليوم الإثنين، 3 تجارب تعليمية توعوية عبر التفاعل اللحظي من خلال الأقمار الاصطناعية، حيث شهد 47 موقعًا ومدرسةً بالتزامن متابعةَ التجارب وتنفيذها، بالتعاون مع وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ومدارس الرياض، ومدارس مسك.

وركزت التجارب التي استمرت على مدار 3 أيام على تجربة انتشار الألوان السائلة بالتركيز على ميكانيكا السوائل، وتجربة الطائرة الورقية الفضائية بالتركيز على الديناميكية الهوائية، وتجربة أنماط انتقال الحرارة بالتركيز على طرق انتقال الحرارة.

وشهدت التجارب تفاعلًا مباشرًا بين الطلاب وعلي القرني وريانة برناوي في أثناء إجراء التجارب، من خلال التواصل المباشر.

وأتيحت الفرصة أمام الطلاب لتوجيه أسئلتهم لرائدي الفضاء فيما يتعلق بالتجارب التعليمية، ومقارنة نتائج تجاربهم في الأرض مع تلك التي أجراها طاقم الفضاء السعودي على متن محطة الفضاء الدولية.

وتعد التجارب الثلاث ضمن 14 تجربة علمية رائدة يجريها رائدا الفضاء السعوديان، ضمن مهمتهم العلمية على محطة الفضاء الدولية.