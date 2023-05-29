وزير الداخلية اللبناني يكشف عن آخر مكان رصد فيه هاتف المواطن السعودي المختطف

كشف وزير الداخلية اللبناني، عن آخر مكان رصد فيه هاتف المواطن السعودي المختطف في بيروت.

وأدلى وزير الداخلية اللبناني بتصريحات لقناة "العربية" حول قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت، مؤكدا أن بلاده لن تترك قضية اختطاف المواطن السعودي تمر دون حساب رادع.

وأضاف: "المواطن السعودي المختطف بخير"، نافيا رصد إشارة هاتفه في الضاحية الجنوبية لبيروت أو رصدها على طريق البقاع.

وقال إن هاتف المواطن السعودي المختطف رصد في أكثر من منطقة ببيروت، مؤكدا أن هذه القضية تمس بعلاقة لبنان مع الأشقاء.

وتابع وزير الداخلية اللبناني: "الهدف من عملية اختطاف المواطن السعودي لم تكتشف بعد.. ونحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول قضية مواطنه المختطف".