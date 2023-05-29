مدير بعثات الحج الإيرانية: 87 ألفا مجموع الحجاج الإيرانيين الذين سيصلون إلى #مكة

وجه المدير الإقليمي لبعثات الحج الإيرانية، الشكر للحكومة السعودية على حسن استقبال الحجاج الإيرانيين في المملكة.

وقال المدير الإقليمي لبعثات الحج الإيرانية في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إن 87 ألفا هو مجموع الحجاج الإيرانيين الذين سيصلون إلى مكة المكرمة.

وأضاف أن أول فوج من الحجاج الإيرانيين سوف يصل إلى مكة المكرمة الليلة.

وكان رئيس المركز الطبي للحج والزيارة التابع لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية، قد أكد أن أكثر من 86 ألف حاج إيراني معنيون بأداء مناسك الشعيرة الدينية في البقاع المقدسة خلال موسم الحج 2023.

وأشار إلى أن أكثر من ألفين و300 منهم تجاوزوا الثمانين من العمر، حسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".