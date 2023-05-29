تعليق_الدراسة الحضورية غدًا في #نجران

قررت الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران، تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الثلاثاء بسبب الحالة الجوية.

وقال تعليم نجران، إنه تقرر تعطيل الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب التابعة لتعليم نجران؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأضاف أنه حرصًا على سلامة الجميع، تقرر أن تكون الدراسة عن بعد عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وفي السياق ذاته، قررت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية غدًا لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بنجران وفروعها حرصًا على سلامة الجميع.

وقالت إن الدراسة سوف تكون "عن بعد" عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.