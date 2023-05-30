طقس الثلاثاء.. #الأرصاد: #أمطار رعدية تؤدي إلى جريان #السيول وزخات من #البرد على عدة مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس بمناطق المملكة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح المركز أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأكد المركز أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة، وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.