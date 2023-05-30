شركة صينية تعلن إلغاء اتفاقاً مع جماعة “#الحوثي” للتنقيب عن #النفط في “#الجوف” اليمنية #عاجل

أعلنت شركة "انتون" الصينية عن إلغاء اتفاقاً أبرمته مع جماعة الحوثي في اليمن للتنقيب عن النفط في مدينة الجوف اليمنية.

وأوضحت الشركة في بيان أصدرته أمس الأثنين، أن السبب وراء إلغاء الاتفاق هو سوء فهم وقع فيه فرعها في دبي.

وجاء في نص بيان الشركة:" نظراً لعدم وجود فهم كافٍ للمعلومات ذات الصلة سابقًا، وقع فرع "أنتون دبي" مذكرة تفاهم غير قانونية بشأن تطوير حقول النفط اليمنية في 17 مايو 2023”.

وأضافت الشركة في بيانها:"بعد التحقق من المعلومات ذات الصلة، تعلن الشركة إلغاء مذكرة التفاهم ويعتذر بصدق للأطراف المعنية".

وكانت الحكومة الشرعية في اليمن قد حذرت في وقت سابق كل الشركات الاستثمارية من التعامل مع جماعة الحوثي، محملة أي شركة تقوم بالتعامل معها كامل المسؤولية المترتبة على ذلك