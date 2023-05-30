ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يُسجل 77 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الثلاثاء في التعاملات الآسيوية المبكرة، وسط توقعات بأن يزيد اتفاق سقف الديون في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الطلب على الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.23 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 12 سنتا أمس الاثنين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا إلى 72.99 دولار للبرميل، مرتفعا 0.44 بالمئة، بحسب بيانات "رويترز".

وفي حين أن اتفاق سقف الديون حفز شراء الأصول عالية المخاطر مثل السلع الأولية، سيجتمع كبار منتجي النفط في الرابع من يونيو دون وضوح الرؤية بشأن ما إذا كانوا سيزيدون تخفيضات الإنتاج وسط الركود العام في الأسعار منذ منتصف أبريل.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر، مما قد يعوق النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.