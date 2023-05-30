هجوم بـ”#طائرات_مسيرة” على العاصمة الروسية.. وتضرر عدة مبانٍ

تعرضت العاصمة الروسية "موسكو" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء لهجوم بطائرات مسيرة، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من التصدي للهجوم.

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن هجوم المسيرات تسبب في أضرار طفيفة في العديد من المباني، وأن جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث، وحتى الآن، لم يصب أحد بأذى خطير.

وأضاف عمدة موسكو أنه تم تدمير عدة طائرات مسيّرة خلال محاولة اقترابها من العاصمة الروسية.

من جانبها، ذكرت خدمة الطوارئ في العاصمة موسكو، أنَّ مسيرتين استهدفتا مبنيين سكنيين، أحدهما في شارع 98 بروسويوزنايا. ودمرت واجهة المنزل، ومبنى آخر في شارع أطلسوفا في نيو موسكو، دون وقوع إصابات.