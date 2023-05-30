مواطن يتغير راتبه الشهري.. هل يؤثر ذلك على الدعم؟.. “#حساب_المواطن” يوضح #عاجل

أوضح برنامج "حساب المواطن" مدى تأثير تغير راتب الشهري على الدعم المقدم من البرنامج.

وأبان البرنامج في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، عبر "خدمة المستفيدين"، أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب التوجه إلى البوابة وتحديثها.

وأكدت أن خطوات التحديث تتمثل في الدخول إلى أيقونة ( تفاصيل الطلب ، الإفصاح عن الدخل و تعديل الدخل ثم حفظ).

وأضاف "حساب المواطن" أنه سيتم التحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكان المستفيد استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي ( أضغط هنا ).