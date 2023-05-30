اليوم.. عودة رائدا الفضاء السعوديين “القرني” و”برناوي” من #محطة_الفضاء_الدولية #نحو_الفضاء

من المقرر أن يعود رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي اليوم الثلاثاء إلى الأرض، بعد رحلة إلى محطة الفضاء الدولية استغرقت عدة أيام.

وذكرت شركة "سبيس إكس" المعنية بأبحاث الفضاء أنه تم تحديد اليوم الثلاثاء، الساعة (11:05) بتوقيت الشرق الأمريكي لمغادرة المركبة الفضائية "دراجون" ورواد فضاء المهمة «إيه إكس 2»، محطة الفضاء الدولية، في اتجاههم للعودة إلى الأرض.

وأضافت «سبيس إكس» أنه بعد إجراء سلسلة من الاحتراقات للابتعاد عن المحطة الفضائية، ستجري "دراجون"عدة مناورات لخفض المدار، والتخلص من جذعها، وإعادة الدخول إلى الغلاف الجوي للأرض، لتهبط قبالة سواحل فلوريدا بعد اثنتي عشرة ساعة تستغرقها رحلة العودة.