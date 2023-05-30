قوات_الاحتلال تفجر منزلا أمام أعين أصحابه خلال اقتحام جديد للضفة الغربية

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عسكر بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن نحو 46 فلسطينيًا أصيبوا بجروح مختلفة وحالات اختناق، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال في مخيم عسكر قضاء مدينة نابلس.

وفي مدينة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس، وفجرت إحدى المنازل، أمام أعين أصحابه، وألحقت دمارًا بمنازل أخرى بعد أن عبثت بمحتوياتها، ترافق مع ذلك الاعتداء على فلسطينيين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال.