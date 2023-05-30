الجيش_اللبناني يعلن تحرير المواطن السعودي المختطف ويوقف بعض المتورطين #عاجل

أعلن الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء عن أنه تمكن من تحرير المواطن السعودي المختطف.

كما أعلن أنه تمكن من وقف بعض المتورطين في اختطاف المواطن- وفقا لـ"الإخبارية"-.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية، قد أصدرت بيانا بشأن اختطاف المواطن السعودي في لبنان.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تفيد سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية عن تلقيها بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجري الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣م".

وأضافت سفارة المملكة لدى لبنان: "نتواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن".