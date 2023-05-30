بالدموع.. رائدة #الفضاء “#برناوي” تودع زملائها بمحطة الفضاء الدولية (#فيديو)

زرفت رائدة الفضاء السعودية "ريانة برناوي" الدموع أثناء توديعها زملائها بمحطة الفضاء الدولية، تأهبا للعودة إلى الأرض مرة أخرى بعد أيام من وصولها إلى محطة الفضاء الدولية.

واختتمت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، تنفيذ تجارب علوم الخلية التابعة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، بمحطة الفضاء الدولية (ISS)، وتهدف التجارب إلى دراسة استجابة الخلايا المناعية، وتأثير بعض العلاجات على الحالات الالتهابية، لزيادة المعرفة بالتغيرات البيولوجية التي تحدث في بيئة الفضاء، ورصد لنشاط آلاف الجينات في الخلايا المناعية المتعرضة للالتهاب مع مرور الوقت، بالإضافة إلى سير العمليات المرضية؛ لأغراض الوقاية والعلاج المبكر.

واستمرت التجارب العلمية أربعة أيام، بإشراف ومتابعة فريق البحث برئاسة رئيس قسم الجزيئات وعالم الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور خالد سعد أبو خبر، والدكتورة وجدان بنت عبد الرحيم الأحمدي، وذلك عبر بثٍّ مباشر من المحطة الدولية للفضاء إلى مركز بايوسير للتقنية الفضائية المتعاون مع وكالة ناسا، ومن الرياض الدكتور إدوارد حتي.