مخصصة لكبار السن وفي مواقع مجهزة.. انطلاق بطولة لـ #السيجة في #تبوك (صور)

انطلقت في مركز «أبو راكة» التابع لمحافظة الوجه بتبوك، الخميس الماضي، أمس الأول الأحد، منافسات أول بطولة للعبة «السيجة» الشعبية في المحافظة، والتي تنظمها بلدية أبو راكه في مضمار الممشى العام.

وقال رئيس بلدية مركز «أبو راكة»، المهندس ناصر البلوي، إن البطولة يشارك بها العديد من كبار السن وهواة هذه اللعبة الشهيرة في الوجه، وتهدف إلى إحياء الموروث الشعبي، ونقلها وتعليمها للشباب.

وأضاف «البلوي»: «البطولة تستهدف أيضاً استثمار أوقات كبار السن من خلال المواقع التي تم تجهيزها لهم لممارسة الألعاب الشعبية بشكل دائم مثل: السيجة والبالوت والضومنة، وغيرها من الألعاب الترفيهية، وإتاحة فرصة لهم للمشاركة في المسابقات والمشاركات المجتمعية، التي تقدمها البلدية».

وأشار إلى أن لعبة «السيجة» تُعد من النشاطات الترفيهية التي عرفها الإنسان منذ القدم خاصة في الجزيرة العربية، وهي تشبه إلى حد بعيد لعبة «الشطرنج» المعروفة، ويمارسها كبار السن في عددٍ من مدن ومحافظات منطقة تبوك.

وأوضح أن اللعبة تبدأ باجتماع المسنين الذين يشكلون مجموعات ثنائية، حيث تجد مجموعات على شكل حلقات مكونة من لاعبين وجمهور من 5 إلى 6 أشخاص للحلقة الواحدة، يتابعون مجريات اللعبة، ويتبادلون الخطط والآراء، ويتنقلون من حلقة إلى أخرى للمتابعة،مع احتفاظ الجميع بالهدوء الذي يميز المنافسات، حيث يعم السكون والتفكير المطول من قبل الجمهور واللاعبين، ولا تسمع إلا كلمات خاصة باللعبة مثل: «ارحل ولا رحلنا».