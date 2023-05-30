أعلى عقد في تاريخ الكرة.. #الهلال يقترب من ضم #ميسي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات هامة وحاسمة في مستقبل الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد.

وأكدت شبكة "footmercato" الفرنسية أن ميسي وافق على العقد التاريخي المقدم من نادي ‎الهلال ، تحت عنوان: خورخي ميسي قبل عرضًا بقيمة 1.2 مليار يورو لابنه!.

وقالت الصحيفة أن ميسي وافق أخيرًا على الانضمام إلى الهلال للحصول على أفضل عقد في التاريخ، ، فإن قرار ليونيل ميسي يعود إلى معركة ثنائية الاتجاه بين برشلونة والهلال السعودي.

وأضافت الصحيفة أن والد ميسي قد قبل بالفعل عرض العقد المقدم من الهلال وتعد الأسابيع القليلة المقبلة الحاسمة بالنسبة إلى ليونيل ميسي الذي سيلعب بلا شك آخر مباراة في مسيرته مع باريس سان جيرمان يوم السبت المقبل ضد كليرمون في الدورى الفرنسى .