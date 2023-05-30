شؤون_الحرمين: إطلاق الخطة التشغيلية لموسم #الحج.. الخميس المقبل

تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاء إعلامياً، يوم الخميس المقبل الموافق 12/11/1444هـ، لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم الحج لعام 1444هـ.

وأوضحت «شؤون الحرمين» في بيان، أن هذا اللقاء سيشهد استعراض ملامح الخطة التشغيلية، والخدمات والبرامج التي أعدتها الرئاسة لضيوف الرحمن، في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقبل ساعات، فعلت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين، بالتعاون مع المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج، برنامج التطويف المركزي لموسم الحج، المعني بتقديم خدمة التطويف وخدمات توعوية ميدانية لوفود ضيوف الرحمن.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين، أحمد بن سلمان الدهاس، أن البرنامج يقدم خدمات عديدة لضيوف الرحمن، من أبرزها استقبالهم ومرافقتهم أثناء أداهم لطواف القدوم وتقديم خدمة التطويف، وتوعيتهم بالطريقة الصحيحة وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويشرف على تنفيذه ميدانياً أكثر من 160 شاب سعودي مؤهل شرعياً.