تصل لـ25 سنة.. توقيع عقود استثمارية بأكثر من نصف مليار ريال في #القصيم

أبرمت أمانة منطقة القصيم 124 عقدًا استثماريًا على مستوى مدينة بريدة ومحافظات المنطقة، بمبلغ إجمالي تجاوز 589 مليون ريالٍ، خلال العام الماضي 2022.

وقال أمين منطقة القصيم، المهندس محمد بن مبارك المجلي، إن الأمانة تولي جانب تنمية الاستثمارات البلدية اهتماماً بالغاً، وذلك لرفع مستوى الخدمات التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات برنامج جودة الحياة، مشيراً إلى أن المشاريع الاستثمارية التي تم إبرام عقودها تنوعت في عدة مجالات، أبرزها الطاقة المتجددة، والمصانع، والرياضة والترفيه، والتسوق، والدعاية والإعلان، وذلك على عقود تتراوح من 5 إلى 25 سنة وفقاً لنوع النشاط.

وأفاد بأن تلك المشاريع تنوعت على خارطة المنطقة الحضرية، حيث كان 71.5% من تلك المشاريع بمدينة بريدة، و 11.2% بمحافظة الرس، و 6.3% بمحافظة البدائع، و 4.8% بمحافظة عنيزة، و 2.3% بمركز البصر، و 1.6% بمحافظة رياض الخبراء، و2.3% متوزعة على البكيرية والمذنب وعيون الجواء والأسياح وعقلة الصقور ودخنه والخبراء والبطين والدليمية وضرية والنبهانية.