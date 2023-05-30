بعد ورود كميات كبيرة من #السيول..فتح بوابات #سد_وادي_العقيق في #الباحة (فيديو)

بدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الباحة، فتح بوابات سد وادي العقيق، لتخفيض منسوب المياه في حوض السد، بعد ورود كميات كبيرة من السيول المنقولة، إثر الأمطار التي تشهدها المرتفعات الجبلية بالمنطقة الجنوبية خلال الفترة الحالية.

وذكر فرع الوزارة أن فتح بوابة السد جاء بتوجيه من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة؛ بهدف تخفيض مخزون المياه بالسد، والاستفادة من المياه في ري المزارع على امتداد مجرى الوادي، ورفع منسوب المياه في الآبار.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيّد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

وتبلغ كمية التخزين في سد وادي العقيق حاليًا 19,126,142 مترًا مكعبًا، وحجم الوارد من السيول 1,467,673 مترًا مكعبًا, بينما الكمية المراد تصريفها تبلغ 1,126,142 مترًا مكعبًا.

ويعد سد وادي العقيق أحد مصادر مياه الشرب في منطقه الباحة.