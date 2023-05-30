النفط يهبط 2% بفعل #سقف_الدين في #أمريكا وغموض محادثات #أوبك+

هبطت أسعار النفط، بنحو اثنين بالمئة، اليوم الثلاثاء، إذ قوضت المخاوف بشأن إمكانية المصادقة على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة شهية المخاطرة، وألقت الرسائل المتضاربة من كبار منتجي النفط بظلالها على توقعات المعروض قبل اجتماعهم المرتقب بعد أيام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 75.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0859 بتوقيت جرينتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.19 دولار إلى 71.48 دولار للبرميل بانخفاض 1.6 بالمئة عن السعر عند الإغلاق يوم الجمعة.

من جهتهم، قال بعض النواب الجمهوريين المتشددين، أمس: إنهم قد يعارضون اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلا أن الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لا يزالان متفائلين إزاء المصادقة على الاتفاق.