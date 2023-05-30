تابع رحلة عودة رائدي الفضاء السعوديين #ريانة_برناوي و #علي_القرني إلى الأرض (بث مباشر)

تنقل الهيئة السعودية للفضاء وقناة «الإخبارية» بشكل لحظي، رحلة عودة رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض.

وودع زملاء «علي» و«ريانة» في محطة الفضاء الدولية، رائدي الفضاء السعوديين، قبل ساعات، وسط دموع رائدة الفضاء ريانة برناوي، وذلك تأهباً للعودة إلى الأرض مرة أخرى، بعد أيام من وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية.

واختتم رائدا الفضاء السعوديان تنفيذ تجارب علوم الخلية التابعة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، بمحطة الفضاء الدولية (ISS)، والتي تهدف إلى دراسة استجابة الخلايا المناعية، وتأثير بعض العلاجات على الحالات الالتهابية، لزيادة المعرفة بالتغيرات البيولوجية التي تحدث في بيئة الفضاء، ورصد لنشاط آلاف الجينات في الخلايا المناعية المتعرضة للالتهاب مع مرور الوقت، بالإضافة إلى سير العمليات المرضية، لأغراض الوقاية والعلاج المبكر.

واستمرت التجارب العلمية 4 أيام، بإشراف ومتابعة فريق البحث برئاسة رئيس قسم الجزيئات وعالم الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور خالد سعد أبو خبر، والدكتورة وجدان بنت عبد الرحيم الأحمدي، وذلك عبر بثٍّ مباشر من المحطة الدولية للفضاء إلى مركز بايوسير للتقنية الفضائية المتعاون مع وكالة «ناسا»، ومن الرياض الدكتور إدوارد حتي.