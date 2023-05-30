السيطرة على أسد طليق في أحد أحياء #الرياض

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي، في السيطرة على حيوان مفترس مهدد بالانقراض "أسد"، طليق في أحد أحياء مدينة الرياض وتحييد خطره وتسليمه للجهة المختصة.

وقالت القوات: إن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض بما في ذلك اقتناؤها يعد من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.