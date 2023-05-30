استشاري قلب يحذر من تحدِ خطير منتشر على «السوشيال ميديا»: «يؤدي إلى الوفاة»

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من انتشار تحدِ خطير بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، منبهاً إلى أن هذا التحدي قد يؤدي إلى الوفاة.

وقال «النمر» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «انتشر تحدي جديد بين الشباب، يتمثل في أن ((أقواهم هو أطولهم فترةَ يقظةٍ!!)، وهذا تصرف خطير».

وأوضح أن هذا التصرف يسبب: عدم القدرة على التركيز، وارتفاع الضغط، وارتفاع النبض، وانخفاض المزاج، والهلوسة.

كما يُسبب تحدي «الاستيقاظ لأطول فترة ممكنة»: ارتفاع السكري، وارتفاع الكورتيزول والادرينالين، وضعف شديد في الذاكرة، وكلام غير مفهوم أو مترابط، والوفاة.

وجاءت إجابة استشاري وأستاذ أمراض القلب في سياق رده على سؤال حول ظهور أحد «مشاهير السوشيال ميديا»، وإدعائه أنه بقى مستيقظاً لمدة 12 يوماً، كاسراً رقم سابق.