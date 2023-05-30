تدشين مبادرة #طريق_مكة في #تركيا (صور)

دشنت المملكة العربية السعودية مبادرة «طريق مكة» في جمهورية تركيا، اليوم، من صالة المبادرة في مطار إسطنبول الدولي، بحضور رئيس الشؤون الدينية التركي، البروفسور الدكتور علي أرباش، ونائب رئيس الشوؤن الدينية التركي، سليم أرقون، ورئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة المدير العام للجوازات، الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وأعضاء اللجنة، بجانب القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة، محمد بن يوسف الحربي، والقنصل العام، عبدالمجيد بن حمد الدوسري، وعدد من المسؤولين من البلدين الشقيقين.

‎وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المبادرة بمطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وتنفذ وزارة الداخلية المبادرة في 7 دول هذا العام 1444هـ هي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار، بمشاركة وزارات: الخارجية والصحة والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.