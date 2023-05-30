البرهان يتفقد قواته وسط «الزغاريد».. ويتسائل: «أين الإخوان؟» (فيديو)  

نشرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم، مقطع فيديو وصور تُظهر تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القوات المرابطة ببعض المواقع.

وأحاط عناصر الجيش بـ«البرهان» مبتهجين بقدومه وسطهم، وسمعت أصوات «زغاريد» من أماكن قريبة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، أشاد «البرهان» خلال الجولة بوقفة الشعب السوداني بكامله خلف جيشه، رغم المعاناة التي يعيشها منذ ما يقارب شهرين.

وأضاف: «القوات المسلحة تخوض هذه المعركة نيابة عن شعبها»، مشدداً على أن هذه القوات «لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة»، لكنها ستضطر إلى ذلك «إذا لم ينصاع العدو أو يستجيب لصوت العقل».

وواصل: «جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها، بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد».

وبشأن تمديد الهدنة، قال «البرهان»: «تمت الموافقة عليها بغرض تسهيل إنسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات المتمردين، وقد نهبوا ممتلكاتهم وانتهكواحرماتهم وعذبوهم وقتلوهم دون وازع أو ضمير».

ودعا إلى «عدم الالتفات إلى ما يبثه إعلام المليشيا المتمردة»، ساخراً من ادعاءاتهم بأن حربهم هذه ضد الكيزان (اسم جماعة الإخوان لدى السودانيين)، متسائلا: «أين الكيزان بين هؤلاء الجنود؟».

وفي ختام حديثه شدد «البرهان» على أن القوات المسلحة ستظل مستعدة للقتال حتي النصر، وأن «المتمردين» لن يستطيعوا أن ينالو من هذه البلاد، مشدداً على أن النصر قريب لامحالة.