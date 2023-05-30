إتاحة استبدالها بالمجان.. استدعاء أكثر من 14 ألف جهاز إنذار حرائق

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 14,019 جهاز إنذار الحرائق (SIMPLEX، AUTOCALL) من طرازات (Xenon- LED) لعام 2021، وذلك لاحتمالية فشل الأجهزة في التنبيه بصرياً و/أو صوتياً أثناء ظروف الإنذار ونشوب حريق، ما قد يؤدي إلى حدوث إصابة وتلف في الممتلكات.

ودعت "التجارة" لمستخدمين للتواصل مع شركة آل سالم جونسون كنترولز (AUTOCALL) على الرقم (920003588)، والشركة السعودية الإلكترونية للتجارة على الرقم (0112063377)، وشركة المعدات والخدمات الفنية على الرقم (0114505040)، وشركة المتبولي للصوت والاتصالات على الرقم (0122239735)، وذلك للفحص واستبدال الأجهزة المشمولة مجانًا.