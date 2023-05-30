لافروف: الغرب يدعم حدوث «إبادة جماعية» في #أوكرانيا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، من أن الغرب يدعم حدوث إبادة جماعية، في أوكرانيا، من خلال تأييده خطة سلام للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بيّن أنها ستدمر كل شيء روسي في شرق أوكرانيا، وشبه جزيرة القرم.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البوروندي: "المحصلة في غاية البساطة، الغرب يدعم بشكل مباشر حدوث إبادة جماعية".

وتنص خطة زيلينسكي للسلام على انسحاب القوات الروسية من جميع الأراضي الأوكرانية، بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عنوة في 2014.