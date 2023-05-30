أهم محطات رحلة العودة إلى الأرض.. انفصال المركبة التي تحمل رائدي الفضاء السعوديين عن المحطة الدولية (فيديو)

انفصلت المركبة الفضائية «دراغون» التي تحمل رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي عن محطة الفضاء الدولية، في خطوة هي الأهم ضمن رحلة عودتهما إلى الأرض.

وواصلت المركبة التي تحمل بطلينا السعوديين طريقها إلى الأرض، مع تمنيات ودعوات الجميع بوصولها بسلام وأمان.

وودع زملاء «علي» و«ريانة» في محطة الفضاء الدولية، رائدي الفضاء السعوديين، قبل ساعات، وسط دموع رائدة الفضاء ريانة برناوي، وذلك تأهباً للعودة إلى الأرض مرة أخرى، بعد أيام من وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال علي القرني في كلمة مقتضبة خلال وداع زملائه بالمحطة: «أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما اللامحدود، كما أشكر شعبنا العظيم على مشاعرهم التي تصلنا».

واختتم رائدا الفضاء السعوديان تنفيذ مجموعة من التجارب العلمية في الفضاء، كان آخرها تجارب علوم الخلية التابعة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، وذلك على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).

وتهدف هذه التجربة إلى دراسة استجابة الخلايا المناعية، وتأثير بعض العلاجات على الحالات الالتهابية، لزيادة المعرفة بالتغيرات البيولوجية التي تحدث في بيئة الفضاء، ورصد لنشاط آلاف الجينات في الخلايا المناعية المتعرضة للالتهاب مع مرور الوقت، بالإضافة إلى سير العمليات المرضية، لأغراض الوقاية والعلاج المبكر.

ويمكن متابعة البث المباشر لرحلة العودة على موقع «الوئام» من خلال الرابط التالي:

https://www.alweeam.com.sa/945582