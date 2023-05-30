بالتفاصيل.. نجم #ريال_مدريد يقرر الرحيل عن الفريق

كشفت بعض التقارير عن قرار أحد لاعبي ريال مدريد بالرحيل عن الملكي في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ماركو أسينسيو نجم فريق ريال مدريد، استقر على الرحيل عن النادي بشكل نهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسيسنيو سيصدر بيانا رسميا غدا الأربعاء 31 مايو، ليعلن رحيله عن نادي ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، لتكون آخر مباراة له مع الفريق ضد أتلتيك بلباو، في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وحسب ما نشرته العديد من التقارير الصحفية، فإن هناك اهتماما من جانب العديد من الأندية لضم أسينسيو في الميركاتو الصيفي المقبل، مثل أستون فيلا وباريس سان جيرمان وبعض فرق إيطاليا، ولكن اللاعب لم يحسم وجهته المقبلة بعد.