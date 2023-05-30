مدير الأمن العام يدشن 7 خدمات في منصة #أبشر

دشن مدير الأمن العام الفريق، محمد بن عبدالله البسامي، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض، اليوم، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة أبشر.

وشملت الخدمات المدشنة ما يلي:

خدمة الاعتراض على الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد). خدمة التنازل عن الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد). خدمة نقل ملكية السلاح المتاحة عبر (أبشر أفراد). خدمة التحقق من صلاحية شهادة خلو السوابق الإلكترونية المتاحة عبر (أبشر حكومة). خدمة إصدار رخصة قيادة المتاحة عبر (أبشر أفراد). إضافة إلى خدمات الدراجات الآلية المتاحة عبر (أبشر أعمال - تم). خدمة تصاريح أعمال الطرق المتاحة عبر (أبشر أعمال - بوابة أمن).

ويأتي تدشين الخدمات؛ امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في تمكين التحول الرقمي، واستمرارًا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بهدف توفير الوقت والجهد، وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.