وزير الداخلية اللبناني يكشف تفاصيل جديدة عن مختطف #المواطن_السعودي في #بيروت

كشف وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، تفاصيل جديدة عن المتهم بخطف المواطن السعودي مشاري المطيري، وذلك بعد نجاح عملية تحريره.

وقال مولوي في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء: “استطعنا تحرير المواطن السعودي في أقل من 24 ساعة من اختطافه”، مشيرا إلى أن المتورط في اختطاف المواطن السعودي من "آل جعفر" وينشط في مختلف أنواع الجريمة.

وأضاف وزير الداخلية اللبناني أنه لا صحة لتورط تاجر مخدرات في اختطاف المواطن السعودي في بيروت، متابعا: “كشفنا شبكات تهرب المخدرات إلى دول الخليج ونجحنا في مكافحة تهريب المخدرات”.

وكان الجيش اللبناني قال في بيان مقتضب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف”.